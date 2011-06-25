Home Senza categoria IL XV AZZURRO

25/06/2011

[gallery] ITALIA U20, IL XV PER IL PLAY-OUT SALVEZZA DOMANI A ROVIGO AZZURRINI CONTRO TONGA Rovigo - Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha ufficializzato la formazione che domani alle ore 12.00 affronterà Tonga al "Battaglini" di Rovigo nel play-out per la permanenza nel Junior World Championship. L'incontro verrá trasmesso in diretta da Rai Sport 2. Per l'ultima uscita nel Mondiale U20 italiano, Cavinato conferma per quattordici quindicesimi la squadra che mercoledì sera é stata sconfitta per 12-8 dall'Argentina e che domani sera avrà il compito di lottare per la salvezza contro il XV del Sud Pacifico, fermato dalla Scozia nell'altra semifinale dei play-out. Unica novitá in seconda linea, con Mammana che prende il posto dell'indisponibile Gerosa. "Al di là del risultato e di alcuni errori credo che la squadra vista contro l'Argentina sia stata la migliore dall'inizio del Mondiale" ha detto Andrea Cavinato "ed era ovvio insistere su questo gruppo per la partita più importante della nostra stagione. Confermarci nell'elite internazionale era l'obiettivo minimo per questo Mondiale U20, siamo ancora nelle condizioni di raggiungerlo". "Tonga - ha aggiunto il tecnico - é la tipica squadra del Sud Pacifico, con trequarti pericolosi se viene lasciata loro la possibilità di giocare ed una mischia non particolarmente competitiva. Sarà fondamentale imporre il nostro gioco da subito e continuare a farlo per ottanta minuti se vogliamo portare a casa la partita e centrare la salvezza". "L'aspetto psicologico sarà determinante - chiude Cavinato - perché ci sarà molta pressione per questa gara da cui dipende il nostro destino in questo Mondiale e la squadra dovrà riuscire a gestirla una volta sul campo per portare a casa partita e salvezza". Questa la formazione dell'Italia U20 per la partita di domani contro Tonga: 15 Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* 14 Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* 13 Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* 12 Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) 11 Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* 10 Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)** 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* 7 Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* 6 Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby)* 5 Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* 4 Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* 2 Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* 1 Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* a disposizione 16 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* 17 Riccardo CAGNA (MPS Viadana) 18 Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* 19 Edoardo RUFFOLO (BancaMonte Parma Crociati)* 20 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* 21 Francesco MENON (Consiel Firenze 1931)* 22 Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” di Tirrenia **è/è stato membro dell’Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto all. Andrea Cavinato

