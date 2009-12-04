Home Senza categoria Il XV della Femi Cz Rugby Rovigo contro il Consiag I Cavalieri Prato

Il XV della Femi Cz Rugby Rovigo contro il Consiag I Cavalieri Prato

di Redazione 04/12/2009

Al termine della rifinitura odierna il tecnico della Femi Cz Rugby Rovigo, Umberto Casellato, ha scelto il XV che domani affronterà il Consiag I Cavalieri Prato, nel match valido per la nona e ultima giornata di andata del campionato di Super 10 2009-2010. Sfida fondamentale per il Rovigo che si scontra, per la seconda settimana consecutiva, con una diretta concorrente per l’accesso ai play off. Senza Travagli, out per un risentimento muscolare, Sartoretto, ancora dolorante alla mano dopo Padova, e Pizarro, Casellato torna a schierare dal primo minuto Juan Cruz Legora e Riccardo Bocchino come numero 10, spostando German Bustos a primo centro. Tra i convocati anche il nuovo acquisto Mark Burman che dovrebbe debuttare quasi sicuramente nella ripresa. Questo il XV titolare: Stefan Basson; Pablo Calanchini, Andrea Pratichetti, German Bustos, Andrea Bacchetti; Riccardo Bocchino, Juan Cruz Legora; Alejandro Abadje, Braam Immelman, Younes Anouer; Daniele Tumiati, Tommaso Reato; Massimiliano Ravalle, Luke Mahoney, Andrea De Marchi. A disposizione: Giovanni Boccalon, Flavio Damiano, Mark Burman, Niccolò Badocchi, Stefano Canale, Roberto Pedrazzi, Marcello De Gaspari, Rik Dolcetto. Allenano Umberto Casellato e Fabio Coppo. Casellato ha profondo rispetto degli avversari: “Se si aggiungono al Prato i 4 punti tolti per penalità il loro valore lo si legge già dalla classifica. E’ una delle formazioni più temibili di questo campionato, hanno ottime individualità e un buon gioco. Per superarli servirà il miglior Rovigo, anche più aggressivo di quello visto a Padova, dalla cui prova spero abbiamo imparato qualcosa e siamo cresciuti”. Calcio d’inizio alle 15 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, arbitra il match Mancini di Frascati, coadiuvato dai giudici di linea Valbusa (Treviso) e Cerci (Colleferro), quarto uomo Ramon (Vicenza). Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dell’incontro e dagli altri campi del campionato su Delta Radio, con la trasmissione in diretta dal Battaglini condotta da Gimmi Bragaglia e Gloria Violati Tescari. Prima dell’incontro i giocatori del Rovigo saranno ospiti per pranzo all’Hotel Cristallo. A fare da contorno al match di campionato la sfida tra Old Rugby Rovigo “I Veci del rugby” e gli Allupins Old Rugby Prato del presidente Massimo Giovannetti. Kick off alle 11 sul campo principale del Battaglini o, in caso di pioggia, sul campo 2.

