Il XV della Femi Cz Rugby Rovigo contro il Rugby Club Toulon
di Redazione
18/12/2009
Al termine della rifinitura odierna il tecnico della Femi Cz Rugby Rovigo, Umberto Casellato, ha scelto i XV giocatori che domani (sabato 19 dicembre) scenderanno in campo per affrontare il Rugby Club Toulon nell'incontro valido per il quarto turno di Amlin Challenge Cup. Superata l'emergenza in prima linea il XV titolare che affronterà il club transalpino è composto da: Stefan BASSON; Pablo CALANCHINI, Andrea SARTORETTO, Roberto PEDRAZZI, Andrea PRATICHETTI; Riccardo BOCCHINO, Pietro TRAVAGLI; Braam IMMELMAN, Schalk VAN DER MERWE, Younes ANOUER; Mark BURMAN, Daniele TUMIATI; Massimiliano RAVALLE, Luke MAHONEY, Rik DOLCETTO. A disposizione:Andrea DE MARCHI, Flavio DAMIANO, Giovanni BOCCALON, Marco BARION, Niccolò BADOCCHI, Juan Cruz LEGORA, German BUSTOS, Marcello DE GASPARI. Calcio d'inizio domani (sabato 19) alle 15 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. Arbitra la partita Gwyn Morris.
