Home Senza categoria Il XV della Femi-Cz Rugby Rovigo per la partita con il Castres

Il XV della Femi-Cz Rugby Rovigo per la partita con il Castres

di Redazione 13/01/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina il tecnico della Femi-Cz Rugby Rovigo, Umberto Casellato ha scelto i 23 giocatori convocati per la trasferta a Castres per affrontare la squadra francese nel match valido per il quinto turno di Amlin Challenge Cup 2009-2010. Out Andrea Sartoretto per una contrattura al bicipite femorale, Luke Mahoney per una contrattura al polpaccio e Roberto Pedrazzi per un risentimento muscolare, il tecnico può comunque contare su tutti gli altri giocatori, convocando anche il giovane Nicola Quaglio, e ha già messo a punto anche il XV titolare. Scenderanno in campo dal primo minuto: Stefan BASSON; Andrea PRATICHETTI, Gabriel PIZARRO, German BUSTOS, Pablo CALANCHINI; Riccardo BOCCHINO, Pietro TRAVAGLI; Braam IMMELMAN, Schalk VAN DER MERWE, Alejandro ABADJE; Mark BURMAN, Tommaso REATO; Massimiliano RAVALLE, Flavio DAMIANO, Andrea DE MARCHI. In panchina: Rik DOLCETTO, Nicola QUAGLIO, Giovanni BOCCALON, Marco BARION, Younes ANOUER, Juan Cruz LEGORA, Andrea BACCHETTI, Marcello DE GASPARI. La squadra partirà domani mattina (giovedì 14 gennaio) per la Francia, il match è programmato per venerdì alle 19, dirige l’incontro l’arbitro John Paul Doyle.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp