[IMA LAZIO RUGBY] BIANCOCELESTI VERSO ROVIGO: LA FORMAZIONE DELL'IMA LAZIO

di Redazione 08/11/2013

BIANCOCELESTI VERSO ROVIGO: LA FORMAZIONE DELL'IMA LAZIO





La IMA Lazio Rugby si prepara alla sesta giornata di campionato. Domenica alle 15:00, in diretta su Rai Sport 1, la formazione di De Angelis e Mazzi

andrà a far visita al Rovigo.





Come sabato scorso, contro Calvisano, gli atleti della Lazio scenderanno in campo al “Battaglini” con i baffi, a dimostrazione dell’adesione

della società biancoceleste a Movember: l’iniziativa che da anni si batte in tutto il mondo per aumentare la sensibilità e raccogliere fondi a

favore della ricerca contro il tumore alla prostata, quello ai testicoli e altre malattie maschili. La Lazio aderisce anche quest’anno al movimento

che prevede la crescita dei baffi durante il mese di novembre e che, per quanto riguarda Roma, si concluderà con una serata benefica al Lanificio 159

il 27 novembre prossimo.





Il XV scelto da De Angelis e Mazzi sarà poco diverso da quello sconfitto dal Calvisano all’Acquacetosa una settimana fa. Le novità saranno due:

Pietrosanti partirà titolare al posto di Cannone, e Giangrande vestirà la maglia numero nove che la settimana scorsa era stata di Gentile. In

panchina si rivedrà il giovane Romagnoli, pronto all’esordio in Eccellenza dopo quello (con meta) nel Trofeo Eccellenza contro le Fiamme Oro.





La probabile formazione: Sepe F.; Tartaglia, Gerber, Nathan, Bruno; Bruni, Giangrande; Ventricelli, Filippucci, Riccioli; Nitoglia M., Civetta;

Pepoli, Fabiani (cap), Pietrosanti.





A disposizione: Datola, Grassotti, Vannozzi, Colabianchi, Romagnoli, Dionisi, Gentile, Lo Sasso. (24esimo: Condemi).







