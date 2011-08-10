IMMAGINI ED INTERVISTE RIGHTS-FREE DISPONIBILI PER MESSA IN ONDA
di Redazione
10/08/2011
[gallery] Si informano i colleghi giornalisti che, su base giornaliera, è possibile scaricare filmati degli allenamenti ed interviste di libero utilizzo con atleti e tecnici della Nazionale Italiana Rugby collegandosi al seguente disco fisso virtuale: https://public.me.com/acimbrico I file delle video-interviste, in formato .mov (compressione H.264), sono scaricabili all’interno della cartella “interviste rights free” e nominati con il cognome dell’atleta intervistato e la data in cui è stata registrata l’intervista (p.e. un’intervista del 9 agosto ad Alessandro Troncon sarà il file Troncon090811.mov). I file degli allenamenti, nello stesso formato, sono scaricabili dalla cartella “allenamenti rights free” all’interno della quale sono pubblicati archivi .zip nominati con il luogo e la data degli allenamenti (p.e. gli allenamenti del 9 agosto a Villabassa sono contenuti nell’archivio Villabassa090811.zip). Per ogni necessità, chiarimento o eventuali malfunzionamenti l’Ufficio Stampa della FIR è a vostra disposizione
