IMMAGINI RIGHTS-FREE ALLENAMENTI SQUADRA NAZIONALE - NELSON, 4 SETTEMBRE
04/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] IMMAGINI ALLENAMENTO SQUADRA NAZIONALE – NELSON, 4 SETTEMBRE Cari colleghi, sono disponibili le immagini aggiornate degli allenamenti della Squadra Nazionale a Nelson in preparazione al match d’esordio nella Rugby World Cup 2011 del prossimo 11 settembre a North Harbour contro l’Australia. Per scaricare le immagini, di libero utilizzo, cliccare sul link sottostante ed accede successivamente alla cartella "Allenamenti rights-free": Allenamento Nazionale Italiana Rugby, Nelson 04.09 (file .mov, 1280x720, h.264, 3.06min) ( https://public.me.com/acimbrico ) L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 mob. NZL (dal 2 settembre 2011): +64.27.50.66.342 @ [email protected] @ [email protected] Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico
