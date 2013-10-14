Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Importante comunicato della Federazione Italiana Rugby Football League

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) intende sottolineare
che, in merito a discorsi istituzionali e programmatici che riguardano la
disciplina del rugby a 13 a livello nazionale e internazionale, l'unico
canale ufficiale da prendere in considerazione per gli organi di stampa è
il sito internet www.federleague.it e la pagina Facebook
“ItaliaRugbyFootballLeague”. Diversi appassionati della nostra disciplina,
infatti, creano delle pagine Facebook o dei blog non ufficiali ed esprimono
considerazioni che devono essere considerate del tutto personali sui temi
sopra esposti. La Firfl non intende rispondere di quelle prese di
posizione, ma invita tutti gli organi della comunicazione a fare
riferimento ai soli canali ufficiali della Federleague.
Infine la Federazione Italiana Rugby Football League tiene comunque a
ringraziare i tantissimi tifosi e appassionati che fanno costantemente
sentire il loro sostegno alla disciplina del rugby a 13 e che non mancano
di incoraggiare l’ulteriore processo di crescita del movimento.

--

Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League
www.federleague.it




*Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro
indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.
Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre
comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso
avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro
indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.*
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[NOTA PER LE REDAZIONI] PROGRAMMA STAMPA ITALIA - RADUNI 20/23 E 27/30 OTTOBRE - ROMA

Articolo Successivo

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, il settore femminile pensa in grande. Molinari: &laquo;Il prossimo anno faremo la A&raquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019