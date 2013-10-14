Importante comunicato della Federazione Italiana Rugby Football League
di Redazione
14/10/2013
La Federazione Italiana Rugby Football League (Firfl) intende sottolineare
che, in merito a discorsi istituzionali e programmatici che riguardano la
disciplina del rugby a 13 a livello nazionale e internazionale, l'unico
canale ufficiale da prendere in considerazione per gli organi di stampa è
il sito internet www.federleague.it e la pagina Facebook
“ItaliaRugbyFootballLeague”. Diversi appassionati della nostra disciplina,
infatti, creano delle pagine Facebook o dei blog non ufficiali ed esprimono
considerazioni che devono essere considerate del tutto personali sui temi
sopra esposti. La Firfl non intende rispondere di quelle prese di
posizione, ma invita tutti gli organi della comunicazione a fare
riferimento ai soli canali ufficiali della Federleague.
Infine la Federazione Italiana Rugby Football League tiene comunque a
ringraziare i tantissimi tifosi e appassionati che fanno costantemente
sentire il loro sostegno alla disciplina del rugby a 13 e che non mancano
di incoraggiare l’ulteriore processo di crescita del movimento.
--
Area comunicazione Federazione Italiana Rugby Football League
www.federleague.it
