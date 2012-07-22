Home Senza categoria IN ALGARVE NON BASTA IL SESTO POSTO

IN ALGARVE NON BASTA IL SESTO POSTO

di Redazione 22/07/2012

ITALSEVEN, ADDIO AI MONDIALI 2013: IN ALGARVE NON BASTA IL SESTO POSTO Algarve (Portogallo) – L’Italseven maschile cede alla Scozia per 22-14 nella finale del Plate nella seconda, conclusiva giornata dell’Algarve Sevens valido per la qualificazione ai Mondiali di specialità “Russia 2013” e vede sfumare, dopo una prima giornata che aveva alimentato speranze, la qualificazione alla rassegna iridata del prossimo giugno. Dopo il secondo posto nel girone eliminatorio, gli Azzurri di De Rossi e Martin hanno ritrovato nei quarti di finale della parte alta del tabellone il Portogallo padrone di casa ma non sono riusciti a ripetere la prestazione di venerdì sera (pareggio 12-12), arrendendosi ai lusitani per 28-7. Confinati nel Plate e costretti ad aggiudicarsi la vittoria nella parte centrale del tabellone per chiudere al quinto posto e staccare il biglietto per la Russia, gli Azzurri hanno superato in rimonta l’Ucraina per 10-7 ma hanno pagato gli sforzi della semifinale nel match chiave contro gli highlanders, che hanno ipotecato vittoria e qualificazione chiudendo in vantaggio il primo tempo per 12-0, gestendo al meglio la ripresa e portando a casa vittoria e qualificazione.

