IN DIRETTA LA FINALE TITOLO MONDIALE U20

Redazione Avatar

di Redazione

21/06/2012

21.06.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 21 giugno 2012 PALINSESTO RAI: IN DIRETTA LA FINALE TITOLO MONDIALE U20 Roma – Rai, a parziale modifica di quanto annunciato ieri, ha reso noto che la finale per il Titolo del Mondiale Under 20 tra Sudafrica e Nuova Zelanda, in un primo momento programmata in differita alle 21.00, verrà trasmessa in diretta a partire dalle ore 18.45 su RAI Sport 2 Di seguito il palinsesto RAI aggiornato: 22 giugno 2012 RAI SPORT 2 - ore 14.15 – diretta playout salvezza *Italia v Fiji *ore 22.55, replica RAI SPORT 1 RAI SPORT 2 - ore 18.45 - diretta Finale RWC U20 Sudafrica v Nuova Zelanda Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
