IN DUBBIO DE MARCHI

02/11/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 44 del 02.11.2012
Alla vigilia dello scontro diretto con una concorrente temibile per un posto in play-off, la Vea Femi-CZ ritrova un protagonista della linea arretrata, Joe Van Niekerk, che, superato lintervento al menisco, non vedeva lora di scendere in campo.
Ritorna anche Luke Mahoney dopo la squalifica di tre settimane. Partirà dalla panchina pronto a rilevare un generoso Gatto.
Superate le incertezze relative a Montauriol rimane il dubbio sulla disponibilità di Andrea De Marchi.
Se la giovane terza linea potrà giocare la maglia numero otto sarà a sua disposizione con Ciochina flanker e Jones in panchina, in caso contrario Ciochina guiderà la mischia con Jones flanker e Maran che siederà in panchina al posto di questultimo.
Scambio dei ruoli nei trequarti tra Wilson e Basson che viene spostato nel cuore del gioco.
Al termine della rifinitura del venerdì Paul Roux ha comunicato la seguente formazione: Michael Wilson; Lorenzo Lubian, Roberto Pedrazzi, Andrea Bacchetti; Davide Duca, Stefan Basson; Andrea De Marchi (Stefan Ciochina), Stefan Ciochina (Jack Jones), Aaron Persico; Jane François Montauriol, Daniele Tumiati; Otis Lombardi, Nicola Gatto, Nicola Quaglio. A disposizione Luke Mahoney, Giuseppe Datola, Alessio Ceglie, Younes Anouer, Jack Jones (Matteo Maran), Francesco Menon, Rhys Lenarduzzi, Alberto Zorzi.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
