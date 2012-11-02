IN DUBBIO DE MARCHI

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 44 del 02.11.2012

Alla vigilia dello scontro diretto con una concorrente temibile per un posto in play-off, la Vea Femi-CZ ritrova un protagonista della linea arretrata, Joe Van Niekerk, che, superato lintervento al menisco, non vedeva lora di scendere in campo.

Ritorna anche Luke Mahoney dopo la squalifica di tre settimane. Partirà dalla panchina pronto a rilevare un generoso Gatto.

Superate le incertezze relative a Montauriol rimane il dubbio sulla disponibilità di Andrea De Marchi.

Se la giovane terza linea potrà giocare la maglia numero otto sarà a sua disposizione con Ciochina flanker e Jones in panchina, in caso contrario Ciochina guiderà la mischia con Jones flanker e Maran che siederà in panchina al posto di questultimo.

Scambio dei ruoli nei trequarti tra Wilson e Basson che viene spostato nel cuore del gioco.

Al termine della rifinitura del venerdì Paul Roux ha comunicato la seguente formazione: Michael Wilson; Lorenzo Lubian, Roberto Pedrazzi, Andrea Bacchetti; Davide Duca, Stefan Basson; Andrea De Marchi (Stefan Ciochina), Stefan Ciochina (Jack Jones), Aaron Persico; Jane François Montauriol, Daniele Tumiati; Otis Lombardi, Nicola Gatto, Nicola Quaglio. A disposizione Luke Mahoney, Giuseppe Datola, Alessio Ceglie, Younes Anouer, Jack Jones (Matteo Maran), Francesco Menon, Rhys Lenarduzzi, Alberto Zorzi.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta