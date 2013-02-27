Loading...

IN MUNICIPIO A ROVIGO LA PRESENTAZIONE DELL'ADIGE CUP

27/02/2013

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 99 del 27.02.2013

 

IN MUNICIPIO A ROVIGO LA PRESENTAZIONE DELLADIGE CUP

 

Giovedì 28 alle 12.00, nel Salone dOnore del Comune di Rovigo, in Piazza Vittorio Emanuele, il Sindaco di Rovigo, Dott. Bruno Piva, accoglierà i Presidenti del Petrarca Rugby, Enrico Toffano, e della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, che presenteranno le iniziative promosse in occasione del 150° derby in programma domenica 3 marzo alle 15.00 allo Stadio Mario Battaglini.

Intanto nelle due città cresce  lattesa per questo evento importante per le due società. Quello in programma domenica non è solo lincontro più giocato del rugby italiano, come non è solo un derby, è qualcosa di speciale, atteso, di volta in volta, anche per dare senso ad un campionato.

Da questanno, poi, ad un incontro comunque mai banale, è stato aggiunto un po di sale sulla coda mettendo in palio lAdige Cup che andrà in premio, fino al successivo incontro, alla squadra che risulterà vincitrice.

Oltre ai due Presidenti saranno presenti, per il Petrarca, lallenatore Andrea Moretti e il Team Manager Guido Zorzi e, per il Rovigo, lallenatore Paul Roux e i due capitani Tommaso Reato e Luke Mahoney.

 

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

 
 
Pierpaolo Modonesi


