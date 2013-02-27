IN MUNICIPIO A ROVIGO LA PRESENTAZIONE DELL'ADIGE CUP
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 99 del 27.02.2013
IN MUNICIPIO A ROVIGO LA PRESENTAZIONE DELLADIGE CUP
Giovedì 28 alle 12.00, nel Salone dOnore del Comune di Rovigo, in Piazza Vittorio Emanuele, il Sindaco di Rovigo, Dott. Bruno Piva, accoglierà i Presidenti del Petrarca Rugby, Enrico Toffano, e della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, che presenteranno le iniziative promosse in occasione del 150° derby in programma domenica 3 marzo alle 15.00 allo Stadio Mario Battaglini.
Intanto nelle due città cresce lattesa per questo evento importante per le due società. Quello in programma domenica non è solo lincontro più giocato del rugby italiano, come non è solo un derby, è qualcosa di speciale, atteso, di volta in volta, anche per dare senso ad un campionato.
Da questanno, poi, ad un incontro comunque mai banale, è stato aggiunto un po di sale sulla coda mettendo in palio lAdige Cup che andrà in premio, fino al successivo incontro, alla squadra che risulterà vincitrice.
Oltre ai due Presidenti saranno presenti, per il Petrarca, lallenatore Andrea Moretti e il Team Manager Guido Zorzi e, per il Rovigo, lallenatore Paul Roux e i due capitani Tommaso Reato e Luke Mahoney.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
