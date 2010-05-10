Home Senza categoria In vendita i biglietti per le due semifinali scudetto

di Redazione 10/05/2010

La Femi-Cz Rugby Rovigo è lieta di annunciare che sono già in vendita i biglietti per le due semifinali scudetto che saranno giocate contro l’Mps Viadana domenica 16 maggio alle 16 allo stadio Luigi Zaffanella di Viadana e domenica 23 maggio, sempre alle 16, allo stadio comunale Mario Battaglini di Rovigo. A partire da domani (martedì 11 maggio) i tagliando saranno a disposizione di tutti coloro che fossero interessati ad acquistarli, sul portale web www.bookingshow.com, in tutti i punti vendita bookingshow e alla segreteria della Rugby Rovigo, i cui uffici sono sopra la tribuna Lanzoni dello stadio Mario Battaglini, in viale Alfieri a Rovigo. Negli uffici della segreteria, aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18, sarà possibile acquistare non solo i tagliandi per accedere alla semifinale casalinga di domenica 23, che saranno venduti senza nessun sovrapprezzo dovuto alla prevendita, ma anche i biglietti per la semifinale di andata che si giocherà domenica 16 allo stadio Luigi Zaffanella di Viadana. E’ un servizio che la società mette a disposizione di tutti i propri tifosi, senza conteggiare i diritti di prevendita, per permettere loro di partecipare numerosi a queste due sfide decisive per la stagione rossoblu, con i Bersaglieri determinati a centrare un obbiettivo che sfugge da ormai vent’anni. La cavalcata trionfale della squadra in questa seconda parte di stagione, con otto vittorie consecutive, ha permesso di conquistare non solo l’accesso ai play off e alla Challenge Cup, ma è valsa il secondo posto in classifica, e ora tutta la città deve credere nella squadra e sostenerla con il proprio tifo. Il costo del biglietto sarà di 20 euro, e non è stato aumentato rispetto all’anno scorso proprio per premiare tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra nella passata semifinale, durante tutta la stagione e che vorranno continuare a farlo anche in questi due incontri fondamentali. Viste le cinquemila persone presenti allo stadio nella semifinale casalinga giocata lo scorso anno, sempre contro l’Mps Viadana, la società ha deciso di mettere a disposizione i biglietti con largo anticipo in modo da evitare lunghe code agli ingressi prima delle partite, e quindi invita tutti coloro che fossero interessati all’acquisto di procurarsi i biglietti quanto prima, utilizzando una delle tre modalità disponibili. Per la partita casalinga un’area importante della tribuna Quaglio sarà messa a disposizione delle Posse Rossoblu, i tifosi più presenti e affezionati. Si ricorda, infine, che gli abbonamenti stipulati a inizio campionati erano validi solo per la regular season, e non per i play off, e quindi anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto per assistere alle partite.

