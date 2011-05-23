Home Senza categoria INCONTRO CON SINDACO E CESENA CALCIO IN SERATA

INCONTRO CON SINDACO E CESENA CALCIO IN SERATA

di Redazione 23/05/2011

[gallery] LA NAZIONALE DA DOMANI IN RADUNO A CESENA IN SERATA INCONTRO CON IL SINDACO ED IL CESENA CALCIO Roma - Ventisette atleti saranno da domani mattina a disposizione del Commissario Tecnico Nick Mallett per il raduno della Squadra Nazionale in programma a Cesena, dove gli Azzurri torneranno protagonisti il 13 agosto quando scenderanno in campo al “Dino Manuzzi” nel Cariparma Test Match pre-mondiale contro il Giappone dell’ex CT John Kirwan. Da domani pomeriggio e sino a giovedì mattina, gli atleti convocati a Cesena si alleneranno sugli impianti del Cesena Rugby Club, iniziando a prendere confidenza con le strutture e con la città che torneranno ad ospitarli nei giorni precedenti alla sfida estiva con il XV del Sol Levante, tappa fondamentale nella preparazione alla Rugby World Cup del prossimo settembre in Nuova Zelanda. Domani in serata, intanto, la Nazionale incontrerà alle 19.00 il Sindaco Cesena Paolo Lucchi, la dirigenza e gli atleti del Cesena Calcio – fresco di salvezza con il quindicesimo posto in Serie A - per un aperitivo aperto a tutta la cittadinanza presso il Chiosco Savelli: un momento di relax per cominciare a conoscersi quando mancano ottanta giorni alla prima volta dell’Italrugby sul prato del “Manuzzi”. Mercoledì, al termine dell’allenamento mattutino, sedici dei giocatori convocati lasceranno Cesena e si aggregheranno alla Nazionale “A” in raduno a Paese (Treviso) in preparazione alla Churchill Cup di giugno in Inghilterra. Giovedì pomeriggio, a conclusione del raduno, una rappresentanza di atleti visiterà il Parco Divertimenti di Mirabilandia per provare le principali attrazioni e vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento prima del rompete le righe che si protrarrà sino al 3 luglio, giorno d’inizio del raduno pre-Mondiale di Villabassa, in Alto Adige. Questi i ventisette atleti convocati per il raduno di Cesena: Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma, esordiente)* Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 13 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 36 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) DuRandt GERBER (HBS GranDucato Parma, esordiente) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Gilberto PAVAN (MPS Aironi, esordiente) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati)* indisponibili per infortunio: Kristopher BURTON (Benetton Treviso) Luciano ORQUERA (Brive), Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi), Simone FAVARO (MPS Aironi), Edoardo GORI (Benetton Treviso)*, Ignacio FERNANDEZ-ROUYET (Benetton Treviso), Joshua FURNO (MPS Aironi)*, Craig GOWER (Bayonne) convocati con i Barbarians: Sergio PARISSE (Stade Francais), Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso), Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi), Salvatore PERUGINI (MPS Aironi)

