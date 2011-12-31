Home Senza categoria INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER IL SETTORE PROPAGANDA

INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER IL SETTORE PROPAGANDA

di Redazione 31/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 61 del 31.12.2011 INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER IL SETTORE PROPAGANDA La Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta ha invitato tutte le società limitrofe a partecipare, con i loro tecnici, ad un incontro riservato al settore "Propaganda" per dare continuità alla collaborazione finalizzata alla crescita del rugby ed all'esaltazione dei suoi valori educativi. L'incontro si terrà, a partire dalle 10 e 30 nella mattinata del 14 gennaio 2012, nella sala Consiglio dello stadio Mario Battaglini e vedrà in veste di relatore Simonluca Pistore dell'Accademia F.I.R. di Mogliano con il tema Esigenza affettiva nella pratica del rugby - Caratteristiche dell'approccio al contatto attraverso il gioco. PROGRAMMA ore 10.00 accreditamento partecipanti; ore 10.30 inizio lavori; ore 11.30 pausa caffè; ore 12.30 fine lavori. I partecipanti saranno ospiti della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta in una giornata che si concluderà con l'incontro di Amlin Challenge Cup che vedrà come avversario dei rossoblu il prestigioso club dei London Wasps. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

