Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

INCONTRO STAMPA CT JACQUES BRUNEL - ROMA 16 DICEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
INCONTRO STAMPA CT JACQUES BRUNEL – ROMA 16 DICEMBRE 2011 Cari colleghi, la presente per informarVi che il Commissario Tecnico Jacques Brunel terrà un incontro stampa presso la sede federale dello Stadio Olimpico di Roma alle ore 14.00 di venerdì 16 dicembre. Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Stampa allo 0645213112/4 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA EMERGENTI, RADUNO A ROVIGO DAL 18 AL 20 DICEMBRE

Articolo Successivo

GIANCARLO DONDI CONFERMATO NEL COMITATO ESECUTIVO IRB ALL'ASSEMBLEA ELETTIVA DI L.A.

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019