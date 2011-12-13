INCONTRO STAMPA CT JACQUES BRUNEL - ROMA 16 DICEMBRE
13/12/2011
INCONTRO STAMPA CT JACQUES BRUNEL – ROMA 16 DICEMBRE 2011 Cari colleghi, la presente per informarVi che il Commissario Tecnico Jacques Brunel terrà un incontro stampa presso la sede federale dello Stadio Olimpico di Roma alle ore 14.00 di venerdì 16 dicembre. Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Stampa allo 0645213112/4 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
