Incrementato il numero degli steward al Battaglini per la semifinale

di Redazione 22/05/2010

La febbre da semifinale a Rovigo ha raggiunto livelli altissimi. I biglietti per assistere alla partita sono quasi ultimati e la richiesta continua. Proprio perché questa sarà una partita da tutto esaurito la società invita tutti i tifosi ad accomodarsi sul settore indicato sul biglietto. Nonostante il costo del tagliando sia di 20 euro per tutti i settori, esclusa la tribuna vip, sui tagliandi è indicato chiaramente per quale parte di quale tribuna è valido. Proprio per aiutare tutti i tifosi nel trovare il settore di appartenenza, per fornire un servizio di assistenza ottimale e garantire un maggior livello di sicurezza, la società ha aumentato il numero degli steward presenti allo stadio. Per chiarire ogni dubbio la tribuna Est è quella Quaglio, sul lato di viale della Costituzione, colorata con i colori rossoblu, mentre quella Ovest è la Lanzoni, dal lato di viale Alfieri. I lati destro e sinistro si intendono quelli della tribuna stessa, quindi il lato destro della tribuna Est è quello dove campeggia il faccione di Mario Battaglini, mentre il settore sinistro è quello con il volto di Doro Quaglio. Il settore di destra della tribuna Ovest è quello rivolto verso il Campo 2, mentre il settore di sinistra è quello che guarda agli spogliatoi vecchi. Per qualsiasi dubbio si può chiedere al personale e agli steward. Per permettere, a chi fosse ancora senza biglietto, di cercare di accaparrarsi uno degli ultimi tagliandi disponibili, i cancelli e la biglietteria dello stadio apriranno alle 13, tre ore prima dell’inizio del match programmato per le 16. Per evitare la calca ai cancelli si invitano tutti i tifosi, anche quelli già in possesso del biglietto, di recarsi allo stadio con largo anticipo. Viceversa, una volta fischiata la fine della partita, si invita calorosamente tutti i tifosi ad attendere il rientro negli spogliatoi di entrambe le squadre e della terna arbitrale prima di lasciare le tribune e recarsi in campo. Un’ora prima dell’inizio dell’incontro ci sarà la premiazione del concorso indetto dal quotidiano Il Resto del Carlino, “Incontra il tuo campione”, con la vincitrice, Sabrina Finotti, che incontrerà Luke Mahoney, dalle cui mani riceverà un pallone con gli autografi di tutti i campioni della Femi-Cz Rugby Rovigo. Sotto entrambe le tribune saranno allestiti due punti merchandising dove sarà possibile acquistare i gadget della squadra e della giornata, compresi i peluche di Bersagliotto e le maglie commemorative della giornata, prodotte in edizione limitata. E, come sempre, la Club House sarà aperta e a disposizione dei tifosi, sia prima della partita, sia durante il terzo tempo. La festa sarà ancora più grande visto che domani è in programma il “Caffè Vergano Day”, che vedrà presenti allo stadio anche i rappresentanti dello sponsor Caffè Vergnano, i quali a fine partita premieranno il man of the match con una macchina da caffè targata Vergnano.

