Intervista a Casellato
di Redazione
11/12/2010
Domenica terza giornata del Trofeo Eccellenza e seconda partita in questa competizione per il Mogliano, sul campo del Gran Ducato Parma con il quale in campionato sul terreno del M. Quaggia aveva ottenuto un pareggio. Rinfrancato dalle ultime vittorie contro avversarie dirette per la salvezza, il Mogliano affronterà le prossime 2 partite con la possibilità di sperimentare soluzioni nuove e di provare la nuova apertura sudafricana appena arrivata. Ma chiediamo direttamente al coach Casellato qualche commento sull'impegno di Domenica prossima. - come pensi di far affrontare ai tuoi ragazzi il Gran Ducato visto e considerato che le partite che contano arriveranno con il mese di gennaio, un po' piu' rilassati e con meno pressioni rispetto alle ultime prove? : "assolutamente no, questa partita la affrontiamo come tutte le altre, cercando di fare un'ulteriore passo avanti a livello di gioco collettivo e soprattutto cercando di migliorarci in fase realizzativa, visto che siamo la squadra che ha segnato meno in tutto il campionato...Questo per noi , in questo momento è un grande limite , stiamo cercando di lavorare sotto questo aspetto , ma penso che sia solo una questione di tempo. Quando la squadra prenderà un pò di confidenza, le cose verranno da sole. inoltre anche dal punto di vista mentale, di approccio alla partita, dobbiamo fare un'ulteriore passo avanti ed evitare assolutamente pericolosi cali di concentrazione." - potrai finalmente contare su un apertura di ruolo anche se però con solo 2 allenamenti fatti assieme al gruppo: " in effetti è vero ma per Japie si tratta proprio di un match ideale per imparare i nostri movimenti offensivi e difensivi in vista delle 2 sfide piu' importanti della stagione, che ci diranno qual'è il nostro vero valore e cosa possiamo chiedere al nostro campionato, e cioè, come dicevi, il doppio impegno casaligno di gennaio contro la Lazio ed il Rovigo." - A Colorno hanno omologato il campo in erba sintetica e per far "riposare" e risparmiare per il campionato il terreno ufficiale, sarà quello l'impianto sul quale disputerete la partita. Pensi potrà in qualche modo influenzare il gioco? "Per noi sarà sicuramente una grande incognita ...la mia preoccupazione più grande è proprio il fondo del campo, al quale i miei ragazzi non sono assolutamente abituati. -vedendo la probabile formazione sembra che ci sarà qualche turnover... "non voglio parlare di turnover, ma di normali avvicendamenti, per vedere se chi ha giocato poco fino a questo momento, potrà alla ripresa del campionato conquistarsi la maglia da titolare. Unica eccezzione è il doppio turno di riposo che abbiamo concesso a Stanfill, visto che è appena tornato dal Tour di novembre con la nazionale degli Stati Uniti e abbiamo constatato con lo Staff una leggera stanchezza più psicologica che fisica. Andiamo a Colorno fiduciosi, sereni e concentrati per giocare e divertirci. E questa è la mia Filosofia del Rugby!!!" Ecco la probabile formazione che scenderà in campo domenica 12 dicembre alle 15 presso il campo di Colorno: 15 mulieri, 14 sartoretto, 13 ceccato e., 12 patrizio, 11 fadalti, 10 naude j., 9 lucchese, 8 saviozzi, 7 burman, 6 candiago, 5 minello, 4 pavanello, 3 nieuwdot, 2 sammons, 1 ceneda 16 cipriani, 17 pin, 18 ceccato a., 19 maso, 20 simion, 21 orlando, 22 gerotto, 23 lambre Ufficio Stampa Rugby Mogliano
Articolo Precedente
Gran Ducato Parma Vs Mogliano 13 - 32
Articolo Successivo
LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA AFFRONTA L'AGEN
Redazione