INFERMERIA AFFOLLATA

di Redazione 21/09/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 13 del 21.09.2011 FEMI-CZ VEA ROVIGO DELTA: INFERMERIA AFFOLLATA Si va delineando la condizione degli infortunati in casa rossoblu: Alessio Ceglie, presenta esiti di frattura alla parete della cavità orbitaria sinistra, è in via di guarigione e da lunedì riprenderà gli allenamenti senza contatto. Nicola Quaglio, presenta esiti di frattura all'osso sesamoide del piede sinistro, è previsto il suo rientro tra 30 giorni. Alberto Zorzi, a Modena ha sofferto una distorsione al ginocchio destro, gli esami radiologici non hanno evidenziato problemi, ma la prognosi potrà essere definita solo dopo l'accertamento diagnostico che verrà eseguito tra circa 7 giorni. Roberto Pedrazzi, ha patito una contusione muscolare, che ha consigliato un riposo precauzionale nelle sedute di lunedì e martedì scorsi; giovedì 22 si valuteranno le sue condizioni prima di ammetterlo a riprendere gli allenamenti. Matteo Ferro, tornato dal raduno con la Nazionale Under 20 a Tirrenia con una sub-lussazione alla spalla, sarà sottoposto, nei prossimi giorni, agli accertamenti diagnostici necessari. Andrea Bacchetti ed Edoardo Lubian sono a disposizione del tecnico e riaggregati al gruppo. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

