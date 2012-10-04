Loading...

INFORTUNIO A GERBER

04/10/2012

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 31 del 4.10.2012
 
LINFORTUNIO DI GERBER
 
Rayno Gerber, il pilone sudafricano che tanto bene aveva impressionato nellesordio di sabato scorso al Battaglini contro la Lazio, è incappato, martedì sera in un banale infortunio di gioco, nel corso dellallenamento, che si rivela di una certa gravità.
Il giocatore ha subito un trauma contusivo che ha provocato una lesione distrattiva a carico del 3° medio del tendine dAchille destro con limitazione funzionale.
Nei prossimi giorni verrà valutato per eventuale indicazione chirurgica.
 
Lincertezza relativa alla disponibilità di Nicola Marzolla si è conclusa con la rinuncia del giocatore per motivi di lavoro a partecipare allattività agonistica. Se da un lato si comprendono le motivazioni che hanno determinato la scelta del ragazzo, dallaltro la Società è dispiaciuta perché il giocatore aveva dimostrato interessanti qualità, la sua maturazione allinterno del settore giovanile, nel quale si è investito molto, era stata costante e promettente e ci si aspettava di vederlo calcare i campi dellEccellenza nel rispetto degli obbiettivi prefissati. Laugurio è quello di vederlo ritornare a riprendere un percorso di crescita assieme alla famiglia rosso blù.
 
Nello stesso tempo si registra il gradito ritorno a casa di Younez Anouer  con il quale è stato raggiunto un accordo per rivederlo in rossoblù nella stagione sportiva 2012 2013
Il giocatore, a Rovigo fino al 2011, nellultima stagione a Badia Polesine ha giocato sia nel ruolo storico di terza linea sia nel ruolo di tallonatore.
Questultima esperienza gli assegna nuove caratteristiche utili alle necessità della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.
È, da subito, a disposizione dello staff tecnico.
 
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
 
 
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
