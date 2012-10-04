INFORTUNIO A GERBER
di Redazione
04/10/2012
LINFORTUNIO DI GERBER
Rayno Gerber, il pilone sudafricano che tanto bene aveva impressionato nellesordio di sabato scorso al Battaglini contro la Lazio, è incappato, martedì sera in un banale infortunio di gioco, nel corso dellallenamento, che si rivela di una certa gravità.
Il giocatore ha subito un trauma contusivo che ha provocato una lesione distrattiva a carico del 3° medio del tendine dAchille destro con limitazione funzionale.
Nei prossimi giorni verrà valutato per eventuale indicazione chirurgica.
Lincertezza relativa alla disponibilità di Nicola Marzolla si è conclusa con la rinuncia del giocatore per motivi di lavoro a partecipare allattività agonistica. Se da un lato si comprendono le motivazioni che hanno determinato la scelta del ragazzo, dallaltro la Società è dispiaciuta perché il giocatore aveva dimostrato interessanti qualità, la sua maturazione allinterno del settore giovanile, nel quale si è investito molto, era stata costante e promettente e ci si aspettava di vederlo calcare i campi dellEccellenza nel rispetto degli obbiettivi prefissati. Laugurio è quello di vederlo ritornare a riprendere un percorso di crescita assieme alla famiglia rosso blù.
Nello stesso tempo si registra il gradito ritorno a casa di Younez Anouer con il quale è stato raggiunto un accordo per rivederlo in rossoblù nella stagione sportiva 2012 2013
Il giocatore, a Rovigo fino al 2011, nellultima stagione a Badia Polesine ha giocato sia nel ruolo storico di terza linea sia nel ruolo di tallonatore.
Questultima esperienza gli assegna nuove caratteristiche utili alle necessità della Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.
È, da subito, a disposizione dello staff tecnico.
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
MANTOVANI LAZIO, DOPO LO STOP DI ROVIGO SFIDA INTERNA AL CALVISANO
Articolo Successivo
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI PRIMA GIORNATA
Redazione