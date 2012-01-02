Home Senza categoria INFORTUNIO SULLA NEVE PER FABIO COPPO

INFORTUNIO SULLA NEVE PER FABIO COPPO

di Redazione 02/01/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 62 del 02.01.2012 INFORTUNIO SULLA NEVE PER FABIO COPPO Fine d'anno sfortunata per Fabio Coppo. Il tecnico rossoblu ha subito un incidente sulle nevi di San Candido. Investito da uno slittino a bordo pista, si è fratturato il malleolo tibiale il giorno 30 dicembre ed il 31 è stato prontamente operato per ridurre la frattura e bloccare l'arto. Per lui si prospetta un breve periodo di riposo assoluto per poi riprendere gradualmente a collaborare con Polla Roux nella preparazione dei Bersaglieri. Fabio è dispiaciuto di non essere presente fisicamente vicino alla squadra in questa ripresa dell'attività, ma assicura che il suo pensiero va a tutti i giocatori del campionato di Eccellenza e dell'Under 23 e che presto si ripresenterà al Battaglini pronto e carico più che mai. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp