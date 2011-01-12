INGHILTERRA, 33 CONVOCATI PER L
12/01/2011
SCELTI ANCHE I SAXONS PER IL TEST DEL 29 GENNAIO CON L’ITALIA “A” Twickenham – Il Manager dell’Inghilterra Martin Johnson ed il tecnico degli England Saxons Stuart Lancaster hanno ufficializzato oggi la composizione delle rispettive rose per gli impegni internazionali dell’inverno 2011. La Nazionale Maggiore di Martin Johnson sarà impegnata nell’RBS 6 Nazioni, dove esordirà venerdì 4 febbraio a Cardiff contro il Galles per poi sfidare il 12 febbraio a Twickenham l’Italia di Nick Mallett, mentre gli England Saxons – la seconda rappresentativa inglese – farà il proprio esordio stagionale il 29 gennaio a Worcester, affrontando nell’occasione l’Italia “A” di Gianluca Guidi. Questa la composizione delle rose di Inghilterra ed England Saxons: INGHILTERRA Avanti: George Chuter (Leicester Tigers), Dan Cole (Leicester Tigers), Tom Croft (Leicester Tigers), Louis Deacon (Leicester Tigers), Paul Doran-Jones (Gloucester Rugby), Nick Easter (Harlequins), Hendre Fourie (Leeds Carnegie), Dylan Hartley (Northampton Saints), James Haskell (Stade Francais), Courtney Lawes(Northampton Saints), Lewis Moody (Bath Rugby), Tom Palmer (Stade Francais), Tim Payne (London Wasps), Simon Shaw (London Wasps), Andrew Sheridan (Sale Sharks), Steve Thompson (Leeds Carnegie), David Wilson (Bath Rugby), Joe Worsley (London Wasps) Trequarti: Delon Armitage (London Irish), Chris Ashton (Northampton Saints), Matt Banahan (Bath Rugby), Danny Care (Harlequins), Mark Cueto (Sale Sharks), Toby Flood (Leicester Tigers), Riki Flutey (London Wasps), Ben Foden (Northampton Saints), Shontayne Hape (Bath Rugby), Charlie Hodgson (Sale Sharks), Joe Simpson (London Wasps), David Strettle (Saracens), Mike Tindall (Gloucester Rugby), Jonny Wilkinson (Toulon), Ben Youngs (Leicester Tigers) ENGLAND SAXONS Avanti: Steffon Armitage (London Irish), David Attwood (Gloucester Rugby), Duncan Bell (Bath Rugby), Steve Borthwick (Saracens), Alex Corbisiero (London Irish), Jordan Crane (Leicester Tigers), Christian Day (Northampton Saints), Phil Dowson (Northampton Saints), James Gaskell (Sale Sharks), Joe Marler (Harlequins), Lee Mears (Bath Rugby), Matt Mullan (Worcester Warriors), Luke Narraway (Gloucester Rugby), Chris Robshaw (Harlequins), Andrew Saull (Saracens), Dan Ward-Smith (London Wasps), Rob Webber (London Wasps), Tom Wood (Northampton Saints) Trequarti: Nick Abendanon (Bath Rugby), Anthony Allen (Leicester Tigers), Brad Barritt (Saracens), Jon Clarke (Northampton Saints), Alex Goode (Saracens), Dan Hipkiss (Leicester Tigers), Paul Hodgson (London Irish), Ugo Monye (Harlequins), Stephen Myler (Northampton Saints), James Simpson-Daniel (Gloucester Rugby), Mathew Tait (Sale Sharks), Billy Twelvetrees (Leicester Tigers), Dominic Waldouck (London Wasps), Richard Wigglesworth (Saracens)
