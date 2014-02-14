INGRESSO CASERMA GELSOMINI PER LA PARTITA DEL 15/2
di Redazione
14/02/2014
Cari colleghi, domani, a causa della manifestazione che si terrà alle 15
presso il CIE di Ponte Galeria, adiacente l'impianto delle Fiamme Oro
Rugby, si potrà entrare nella caserma "Gelsomini" con le automobili.
Si raccomanda, comunque, di arrivare almeno mezz'ora prima dell'inizio
della partita, proprio per evitare di rimanere bloccati dalla
manifestazione.
Grazie per l'attenzione
Cristiano Morabito
--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
