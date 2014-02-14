Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

INGRESSO CASERMA GELSOMINI PER LA PARTITA DEL 15/2

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cari colleghi, domani, a causa della manifestazione che si terrà alle 15
presso il CIE di Ponte Galeria, adiacente l'impianto delle Fiamme Oro
Rugby, si potrà entrare nella caserma "Gelsomini" con le automobili.
Si raccomanda, comunque, di arrivare almeno mezz'ora prima dell'inizio
della partita, proprio per evitare di rimanere bloccati dalla
manifestazione.
Grazie per l'attenzione
Cristiano Morabito

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

Articolo Successivo

Federleague, si apre un grande 2014: gi&agrave; fissati due appuntamenti della Nazionale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019