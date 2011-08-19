INIZIA LA PREPARAZIONE
19/08/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 5 del 19.08.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: INIZIA LA PREPARAZIONE Lunedì 22 agosto la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta inizia con due sedute di allenamento, una in mattinata ed una alle 19,00, la preparazione al Campionato Nazionale di Eccellenza di Rugby 2011-2012. Prima della seduta serale lo staff tecnico ed i giocatori saranno a disposizione della stampa tra le 18 e 30 e le 19 per foto ed interviste. Gli allenamenti saranno condotti dal riconfermato staff tecnico composto da Polla Roux (Head Coach), Fabio Coppo (As. Coach) e Giorgio Da Lozzo (Preparatore Atletico). Alla fase di preparazione sono stati convocati i seguenti giocatori (tra parentesi la squadra di provenienza): Prime Linee: Quaglio N., Boccalon G., Mahoney L., Giazzon D. (Crociati Parma), Ravalle M., Ceglie A. (Venezia Mestre), Lombardi O. (L'Aquila Rugby), Datola G.. Seconde Linee: Reato T., Maran M. (Junior R. Rovigo), Tumiati D., Montauriol JF.. Terze Linee: Persico A., Lubian E., De Marchi A. (Junior R. Rovigo), Cristiano F. (I Cavalieri Prato), Barion M., Ferro M. (Junior R. Rovigo), Ciochina S. (Venezia Mestre), Barry J. (Eastwood - Austr.) assente (in attesa del visto). Mediani di Mischia: Zanirato Mi., Zanirato Ma. (Benetton Treviso), Wilson M. (Aironi Rugby), Merlo M. (Udine Rugby). Mediani di Apertura: Bustos G., Duca D., Martinelli M. (Romagna R.F.). Centri: Van Niekerk J., Pedrazzi R., Pace S., Pavan R. (Rugby Roma). Ali: Bacchetti A., Zorzi A., Lubian L. (Junior R. Rovigo), Bovolenta M. (Villadose). Estremo: Basson S.. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
