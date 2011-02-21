Home Federazione Italiana Rugby INIZIA STASERA IL RADUNO IN VISTA DEL TEST MATCH CONTRO IL GALLES.

INIZIA STASERA IL RADUNO IN VISTA DEL TEST MATCH CONTRO IL GALLES.

di Redazione 21/02/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Prende il via questa sera presso il Park Hotel "La Borghesiana" di Roma il raduno della Nazionale Italiana Rugby in preparazione al test-match di sabato 26 febbraio contro il Galles allo Stadio Flaminio di Roma, terza giornata dell'RBS 6 Nazioni 2011. Tutti i ventisei atleti convocati dal CT Nick Mallett si sono presentati presso il centro sportivo alle porte della Capitale e da domani inizieranno gli allenamenti per sfidare i Dragoni di Warren Gatland, battuti in casa nella prima giornata dall'Inghilterra ma reduci dalla vittoriosa trasferta di Murrayfield contro la Scozia. Domani mattina avanti e trequarti si alterneranno tra campo e palestra, mentre nel pomeriggio tutta la squadra lavorerà sul campo. Questi i ventisei atleti convocati con la Nazionale Italiana Rugby per la partita con il Galles: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 73 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 83 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 77 caps) Tallonatori Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 49 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 34 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 17 caps) Santiago DELLAPE' (Racing-Metro Paris, 62 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 50 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 18 caps) Flanker/n.8 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 11 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 8 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 74 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 7 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 49 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 34 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 1 cap) Mediani d'apertura/Estremi Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 6 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 26 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 19 caps) Centri/ali Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 3 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 78 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 63 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 20 caps) Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 57 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 10 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

Condividi Facebook Twitter Whatsapp