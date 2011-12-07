Home Senza categoria INIZIATIVE PER I TIFOSI

di Redazione 07/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 48 del 7.12.2011 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA: INIZIATIVE PER I TIFOSI Da questa settimana sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per gli incontri al Battaglini, oltre che nella Segreteria di Viale Alfieri (con orario 9-13 e 16-19), anche presso il negozio Engage di via Miani. Allo scopo di stimolare l'accesso ai due incontri di dicembre (il 10 contro il Bordeaux e il 23 contro il Prato) importanti per la crescita della squadra in Europa e per il campionato (scontro tra le due prime in classifica) la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta ha stipulato una convenzione con il negozio Engage che prevede, fino al 5 gennaio 2012, uno sconto del 20% su tutti i prodotti ad esclusione delle protezioni e dell'underware, per tutti gli sportivi che hanno sottoscritto l'abbonamento e per quelli che acquisteranno un biglietto per le predette due partite interne. Per poter usufruire dello sconto bisognerà recarsi al negozio con l'abbonamento convalidato per una delle due partire o con il relativo biglietto accompagnato dal tagliando che sarà rilasciato al momento dell'acquisto in prevendita o alla biglietteria il giorno stesso della partita. Un'altra simpatica iniziativa è stata concordata con la catena RCE foto che a Rovigo ha la sua attività in via Fuà Fusinato: In occasione delle due gare interne del 10 e del 23 dicembre sarà possibile ammirare nella Club House una mostra fotografica di 80 pannelli dedicati alla storia del rugby a Rovigo e a tutti i rugbisti della Monti, della Junior e della Femi-CZ Vea. Durante l'intervallo della partita di sabato si potrà assistere ad una esibizione dei piccolissimi giocatori, under 8 e 10, di Stanghella, del Gruppo Sportivo Duomo e della Monti. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

