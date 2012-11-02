Loading...

interrotto rapporto con coach Cuttitta, il neo tecnico &Atilde;&uml; Luciano Bronzini

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2012

Il Presidente della Rugby Città di Frascati rende nota la determinazione assunta dal consiglio di amministrazione di interrompere il rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico del 1° XV Sig. Michele Cutitta al quale vanno, comunque, i più sentiti ringraziamenti per l'apprezzata opera sin qui svolta ed i più sinceri auguri per i suoi prossimi impegni. Tale determinazione è stata assunta con il supporto del neo costituito comitato tecnico, composto per la prima volta dai rappresentanti dell'intero movimento (Tecnici, Dirigenti e Veterani). Ad allenare il 1° XV è stato chiamato il frascatano Luciano Bronzini, coerentemente alla policy societaria tendente alla valorizzazione delle risorse espresse dal proprio territorio e dalla propria storia sportiva. "*Esprimo estrema soddisfazione per il lavoro di collegialità espresso dal Comitato Tecnico per il contributo offerto da tutti i membri, in particolare dai Veterani. Siamo sulla strada giusta per costruire un grande Club ove è indispensabile l'apporto di esperienza di tutti*" le parole del Presidente.
Redazione

