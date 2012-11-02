interrotto rapporto con coach Cuttitta, il neo tecnico &Atilde;&uml; Luciano Bronzini

interrotto rapporto con coach Cuttitta, il neo tecnico Ã¨ Luciano Bronzini
di Redazione
02/11/2012
Il Presidente della Rugby Città di Frascati rende nota la determinazione assunta dal consiglio di amministrazione di interrompere il rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico del 1° XV Sig. Michele Cutitta al quale vanno, comunque, i più sentiti ringraziamenti per l’apprezzata opera sin qui svolta ed i più sinceri auguri per i suoi prossimi impegni. Tale determinazione è stata assunta con il supporto del neo costituito comitato tecnico, composto per la prima volta dai rappresentanti dell’intero movimento (Tecnici, Dirigenti e Veterani). Ad allenare il 1° XV è stato chiamato il frascatano Luciano Bronzini, coerentemente alla policy societaria tendente alla valorizzazione delle risorse espresse dal proprio territorio e dalla propria storia sportiva. "*Esprimo estrema soddisfazione per il lavoro di collegialità espresso dal Comitato Tecnico per il contributo offerto da tutti i membri, in particolare dai Veterani. Siamo sulla strada giusta per costruire un grande Club ove è indispensabile l'apporto di esperienza di tutti*" le parole del Presidente. -- Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati www.rugbycittàdifrascati.it http://www.xn--rugbycittdifrascati-eub.it http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
