INTERVENTO CHIRURGICO PERFETTAMENTE RIUSCITO A LIONE PER FILIPPO CAZZOLA
di Redazione
26/02/2013
Parma - Filippo Cazzola ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-5/filippo-cazzola/ ), seconda linea delle Zebre classe '90 e nativo di Montebelluna (TV) e' stato operato la settimana scorsa all'ospedale Santy di Lione (Francia) dal professor Fiere per l'asportazione di un'ernia discale lombare. I tempi di recupero stimati dallo staff medico sono di 3 mesi. Ascolta le parole di Filippo Cazzola ospite 10 giorni fa di ZEBRE IN META ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLa7jKGY11NeNpRFJGFHV9CBzBKarPSSjM&feature=view_all ), la trasmissione settimanale sulle Zebre Rugby condotta da Leonardo Mussini ( http://www.zebrerugby.eu/staff/leonardo-mussini ) dell'ufficio stampa della franchigia federale che va in onda il giovedì alle 21 su Teleducato in Emilia (Video Parte 1 ( )) (Video Parte 2 ( )) Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BRUNEL ANNUNCIA I CONVOCATI PER INGHILTERRA ED IRLANDA
Redazione