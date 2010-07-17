Home Senza categoria Intervista a Chris Mayor, nuovo acquisto del GranDucato Parma Rugby

Intervista a Chris Mayor, nuovo acquisto del GranDucato Parma Rugby

di Redazione 17/07/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Perché hai scelto di venire a giocare al GranDucato Parma Rugby? Dopo aver giocato per 9 stagioni nella Guinness Premiership e avendo vinto numerose coppe e trofei ho voluto cercare una nuova sfida. Il rugby italiano sta decollando e io voglio essere protagonista in questo momento così importante. Cosa pensi del rugby italiano, dell’entrata in Celtic League di Aironi e Treviso e del prossimo campionato Italiano? Il rugby italiano è un gioco eccitante e passionale e penso che l’ingresso delle due squadre in Magners League può solo portare benefici e aiutare il movimento italiano a raggiungere i suoi obiettivi, inoltre permetterà a molti giocatori di fare l’esperienza e di acquisire le abilità necessarie a migliorare il loro gioco ulteriormente. Ho molti amici che giocano nel campionato italiano e penso che la prossima stagione sarà altrettanto emozionante ed intensa delle precedenti, e io sto già pregustando la sfida. Hai giocato molto in Guinness Premiership, il miglior campionato dell’emisfero nord, cosa pensi di poter trasmettere ai tuoi compagni più giovani? Quello che penso posso portare alla squadra è un atteggiamento professionale e la leadership, sia in campo che fuori, in tutti gli aspetti della vita, cose che spero forniranno ai ragazzi più giovani un quadro di quello che serve per diventare un giocatore di rugby di successo. Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza? Giocando in Italia spero di fare una nuova esperienza di vita e di conoscere una nuova cultura, con i vantaggi di giocare a rugby in un paese così bello e con un ottimo clima. Vorrei anche imparare una nuova lingua che mi attrae molto. Come giocatore mi piacerebbe acquisire nuove abilità e imparare un modo di giocare a rugby, quello adottato dagli italiani, diverso da quello che conosco.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp