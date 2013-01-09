Loading...

INVITO CONFERENZA STAMPA

09/01/2013

Conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra ZEBRE RUGBY e RUCKFIELD. Sala Stampa, Stadio “XXV Aprile” , Parma – sabato 12 gennaio 2013 ore 13.45 Cari colleghi e redazioni: prima della partita di Heineken Cup tra Zebre Rugby e Biarritz Olympique valida per il quinto turno della Pool 3, verrà presentato l’accordo di partnership tra le Zebre Rugby e l’azienda d’abbigliamento sportivo francese Ruckfield. Fiduciosi della Vs presenza porgiamo cordiali saluti. Ruckfield - www.ruckfield.com ( http://www.ruckfield.com ) Marchio d’abbigliamento sportivo francese creato nel 2007 in occasione della Coppa del Mondo giocata in Francia, ha come ambasciatore Sébastien Chabal, ex nazionale transalpino ora in forza al Lione nel campionato PROD2. Il mercato italiano annovera come testimonial il flanker delle Zebre Mauro Bergamasco. Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
