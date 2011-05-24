INVITO CONFERENZA STAMPA FINALE ECCELLENZA - ROVIGO, 26 MAGGIO
di Redazione
24/05/2011
[gallery] La Federazione Italiana Rugby e le società finaliste hanno il piacere di invitarLa alla presentazione della Finale Campionato Italiano d’Eccellenza 2010/2011 Interverranno i dirigenti, i tecnici e i capitani di Femi-CZ Rovigo e Petrarca Padova. GIOVEDÌ 26 MAGGIO, 12.00 - SALONE D’ONORE DEL MUNICIPIO - PALAZZO NODARI Piazza Vittorio Emanuele 1 - Rovigo R.S.V.P. Ufficio Stampa FIR - tel +39 06 45213112 - [email protected]
Articolo Precedente
INVITO PER LA STAMPA
Redazione