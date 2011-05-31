INVITO CONFERENZA STAMPA MONDIALI U20 - PADOVA, 7 GIUGNO 2011 - ORE 12.00
di Redazione
31/05/2011
[gallery] Cari colleghi, si allega l'invito alla conferenza stampa ufficiale di presentazione dell'IRB Junior World Championship "Italy 2011", rassegna iridata U20 che si disputerà a Padova, Rovigo e Treviso dal 10 al 26 giugno. La conferenza stampa si terrà martedì 7 giugno alle ore 12.00 a Padova presso Palazzo Della Ragione (Via VIII Febbraio 1848). Interverranno i rappresentanti dell'International Rugby Board, della Federazione Italiana Rugby e delle istituzioni locali unitamente ai tecnici ed ai capitani delle dodici Nazionali partecipanti. Siete pregati di dare conferma della vostra partecipazione all'Ufficio Stampa del Comitato Organizzatore, [email protected] L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
