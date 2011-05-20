Loading...

INVITO CONFERENZA STAMPA MONDIALI U20 - PADOVA, 7 GIUGNO 2011 - ORE 12.00

20/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa   Inviato da: Ufficio Stampa "Junior World Championship Italy 2011" -  [email protected] Junior World Championship "Italy 2011" Ufficio Stampa Federico Fusetti - +393484091112 Tomaso Ragazzi - +393420984009 Giancarlo Geremia - +393332781188 Alice Sponton - +393287693300 Federazione Italiana Rugby  - Comitato Organizzatore JWC "Italy 2011" Comitato Interregionale delle Venezie Via Treviso 17/A 31057, Silea (TV) @ [email protected] Web: www.federugby.it /www.irb.com/jwc/index.html Facebook: facebook.com/jwcitaly2011 ( facebook.com/jwcitaly2011 )
