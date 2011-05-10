Loading...

INVITO CONFERENZA STAMPA - PARMA, 17 MAGGIO 2011 - ORE 11.30

10/05/2011

[gallery] Il Presidente della FIR Giancarlo Dondi ed il Presidente di Cariparma Ariberto Fassati hanno il piacere di invitarLa ad una conferenza stampa di benvenuto alla Squadra Nazionale in occasione del raduno in programma a Parma da martedì 17 a giovedì 19 maggio. La conferenza è in programma alle ore 11.30 presso il Ridotto del Teatro Regio: sarà presente la Squadra Nazionale, unitamente ai membri dello staff tecnico. R.S.V.P. Ufficio Stampa FIR - +39.06.45.21.31.12 - [email protected] Ufficio Stampa Cariparma +39.0521.91.20.34 - [email protected] Martedì 17 maggio, ore 11.30 Ridotto del Teatro Regio - Via Garibaldi 16/A - 43100, Parma
