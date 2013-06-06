INVITO CONFERENZA STAMPA PRIMO &quot;LAZIO RUGBEER&quot;

INVITO CONFERENZA STAMPA PRIMO "LAZIO RUGBEER"
di Redazione
06/06/2013
Cari colleghi,
con la presente per invitarVi domani Venerdì 7 Giugno, presso:
Gelateria Brega Bar Belvedere ( Piazzo Roma 1, 0044, Frascati),
per la Conferenza Stampa organzizzata dalla società Rugby Città di Frascati
per dare il:
" Benvenuto ai Nondies di Nairobi, in rappresentanza del Kenya, e al Primo
Lazio Rugbeer"
Programma ore 12.00 conferenza stampa
poi passeggiata con la squadra fino all'Hotel flora
aperitivo offerto dall'hotel
poi trasferimento a villa tuscolana e pranzo offerto.
Si attende conferma a [email protected]
Grazie
Zaira Fusco
3921160263
Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati
www.rugbycittàdifrascati.it
http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts
Redazione