INVITO CONFERENZA STAMPA - ROMA 26 GENNAIO
di Redazione
19/01/2012
Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi ha il piacere di invitarla, giovedì 26 gennaio alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore del CONI in Largo Lauro de Bosis 15 Roma alla conferenza stampa di presentazione del torneo RBS 6 Nazioni 2012. RSVP Ufficio Stampa FIR +39.06.45.21.31.12/14 [email protected]
Articolo Precedente
COMUNICATO STAMPA FIR - GIUDICE SPORTIVO
Articolo Successivo
TROFEO ECCELLENZA, SABATO I NOMI DELLE FINALISTE 2012
Redazione