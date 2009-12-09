Loading...

Invito Conferenza Stampa Rugby Banco di Brescia

09/12/2009

Invito Conferenza Stampa Rugby Banco di Brescia Stadio Aldo Invernici , Via della Maggia, Brescia - Venerdì 11 Dicembre 2009 Ore 18,15 Il Rugby Banco di Brescia è felice di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Prima Squadra, Jean Luc Sans. Saranno inoltre presentate altre novità che riguardano la Prima Squadra del Rugby Banco di Brescia. Interverranno: Remo Pola Presidente del Rugby Banco di Brescia Roberto Colosio Amministratore Delegato del Rugby Banco di Brescia Giuseppe Lanzi Team Manager della Prima Squadra del Rugby Banco di Brescia e Jean Luc Sans Coach della Prima Squadra del Rugby Banco di Brescia Seguirà aperitivo. La preghiamo di confermare la Sua presenza rispondendo per e-mail o al cell. 3332134542 Cordialmente Luca Franceschini Rugby Banco di Brescia - Ufficio Stampa rbs-logo-sponsor

******************************************************* Luca Franceschini Rugby Banco di Brescia - Ufficio Stampa [email protected] cell. 3332134542 www.rugbybrescia.net ********************************************************
