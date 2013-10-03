Loading...

INVITO CONFERENZA STAMPA, TORINO 8 OTTOBRE - CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v AUSTRALIA

Redazione Avatar

di Redazione

03/10/2013

Cari colleghi,
il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha il piacere di invitarvi martedì 8 ottobre alle ore 10.30, presso la Sala Colonne del Comune di Torino
(Piazza Palazzo di Città 1), alla conferenza stampa di presentazione del Cariparma Test Match Italia v Australia del prossimo 9 novembre, tappa
inaugurale del trittico autunnale che vedrà impegnati gli Azzurri di Jacques Brunel.
Si prega di confermare la presenza all'Ufficio Stampa FIR ([email protected]) o all'Ufficio Stampa del CUS Torino ([email protected])
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


Redazione

Redazione

