Home Senza categoria INVITO PER LA STAMPA

INVITO PER LA STAMPA

di Redazione 24/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 maggio 2011 DOMANI ALLENAMENTO APERTO ALLA STAMPA Biglietti per la finale in vendita fino a domani alla Guizza In vista della finale scudetto di sabato prossimo, 28 maggio, a Rovigo, ricordiamo che è ancora attiva la prevendita di biglietti al “Centro Geremia” della Guizza fino al pomeriggio di domani, MERCOLEDI' 25 maggio. In occasione dell'allenamento di domani pomeriggio, la stampa è invitata a incontrare il presidente Enrico Toffano, i dirigenti, lo staff e la squadra al “Centro Geremia” di via Gozzano. alle ore 15.45 per una mezz'ora circa, prima dell'inizio della seduta. E' gradita la presenza di giornalisti, fotografi e cineoperatori. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp