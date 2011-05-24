Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

INVITO PER LA STAMPA

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 maggio 2011 DOMANI ALLENAMENTO APERTO ALLA STAMPA Biglietti per la finale in vendita fino a domani alla Guizza In vista della finale scudetto di sabato prossimo, 28 maggio, a Rovigo, ricordiamo che è ancora attiva la prevendita di biglietti al “Centro Geremia” della Guizza fino al pomeriggio di domani, MERCOLEDI' 25 maggio. In occasione dell'allenamento di domani pomeriggio, la stampa è invitata a incontrare il presidente Enrico Toffano, i dirigenti, lo staff e la squadra al “Centro Geremia” di via Gozzano. alle ore 15.45 per una mezz'ora circa, prima dell'inizio della seduta. E' gradita la presenza di giornalisti, fotografi e cineoperatori. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ECCELLENZA, FINALE FEMI-CZ ROVIGO v PETRARCA SABATO IN DIRETTA SU RAI SPORT 1 ORE 18.10

Articolo Successivo

INVITO CONFERENZA STAMPA FINALE ECCELLENZA - ROVIGO, 26 MAGGIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019