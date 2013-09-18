invito petrarca rugby
18/09/2013
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 18 settembre 2013
GIOVEDI' PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN COMUNE
La stampa è invitata alla presentazione ufficiale del Petrarca Rugby, che
avverrà
GIOVEDI' 19 SETTEMBRE 2013, alle ore 11.30
in sala Paladin a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova
Saranno presenti:
l'assessore allo Sport del Comune di Padova, Umberto Zampieri,
il presidente del Petrarca Rugby, Enrico Toffano,
gli allenatori del Petrarca Rugby, Andrea Moretti e Rocco Salvan,
la squadra del Petrarca Rugby e lo staff al completo
Cordiali saluti
