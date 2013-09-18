Home Senza categoria invito petrarca rugby

di Redazione 18/09/2013

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 18 settembre 2013



GIOVEDI' PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN COMUNE





La stampa è invitata alla presentazione ufficiale del Petrarca Rugby, che

avverrà



GIOVEDI' 19 SETTEMBRE 2013, alle ore 11.30



in sala Paladin a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova





Saranno presenti:



l'assessore allo Sport del Comune di Padova, Umberto Zampieri,

il presidente del Petrarca Rugby, Enrico Toffano,

gli allenatori del Petrarca Rugby, Andrea Moretti e Rocco Salvan,

la squadra del Petrarca Rugby e lo staff al completo





