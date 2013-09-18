Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

invito petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

18/09/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY

COMUNICATO STAMPA

Padova, 18 settembre 2013

GIOVEDI' PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN COMUNE


La stampa è invitata alla presentazione ufficiale del Petrarca Rugby, che
avverrà

GIOVEDI' 19 SETTEMBRE 2013, alle ore 11.30

in sala Paladin a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova


Saranno presenti:

l'assessore allo Sport del Comune di Padova, Umberto Zampieri,
il presidente del Petrarca Rugby, Enrico Toffano,
gli allenatori del Petrarca Rugby, Andrea Moretti e Rocco Salvan,
la squadra del Petrarca Rugby e lo staff al completo


Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, l'Under 16 fa gi&agrave; sul serio. Coach Maugeri: &laquo;Col Lanuvio per tornare a giocare l'Elite&raquo;

Articolo Successivo

VEA FEMI-CZ: SITUAZIONE INFERMERIA ROSSOBL&Ugrave;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019