invito petrarca rugby

di Redazione 20/09/2011

[gallery] PETRARCA RUGBY Comunicato stampa Padova, 20 settembre 2011 GIOVEDI' PRESENTAZIONE UFFICIALE IN COMUNE Al via la campagna abbonamenti con un gazebo sul liston La stampa e' invitata alla prenotazione ufficiale del PETRARCA RUGBY, che avverra' GIOVEDI' 22 SETTEMBRE 2011, alle ore 11 in sala Paladin a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova. Saranno presenti la squadra Campione d'Italia, lo staff al completo, il presidente Enrico Toffano, che saranno accolti dall'Assessore allo Sport Umberto Zampieri. Saranno presenti anche una delegazione dell'Under 23 e dell'Under 20 del Petrarca, che si apprestano a iniziare i rispettivi campionati. Al termine della cerimonia la squadra si trasferirà per un aperitivo con i tifosi da Baessato, locale di Largo Europa. Intanto il Petrarca lancia anche la campagna abbonamenti, rinnovata nei prezzi e nella filosofia, che sara' estesa a tutta la città grazie ad un gazebo che verra' posizionato sul liston, nei pressi di Piazza Garibaldi. L'intento e' di coinvolgere vecchi e nuovi sostenitori, il prezzo e' di soli 100 euro per gli uomini, e di 50 euro per le donne. Il gazebo, per informazioni e acquisti, sara' aperto venerdì 23, sabato 24 e venerdì 30 settembre, e poi sabato 1 e venerdì 7 ottobre. A conferma dell'apertura della società all'esterno, i giocatori saranno sempre presenti, divisi per gruppi, durante l'orario di apertura del gazebo, dalle 10 alle 19. Il campionato di Eccellenza inizierà per il Petrarca domenica 9 ottobre al Plebiscito contro il Calvisano. Cordiali saluti P.S. Si allegano due foto di Eoghan Hickie, il nuovo straniero del Petrarca

