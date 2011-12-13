Invito presentazione Trofeo della Mole
[gallery] L’Associazione Amici nel Rugby in accordo con le squadre Ce.S.In CUS Torino Rugby e BEFeD VII° Rugby Torino è onorata di poterLa invitare alla presentazione del 1° TROFEO della MOLE giovedì 15 dicembre - ore 11.30 presso la SALA RIUNIONI, Assessorato allo Sport Città di Torino, Corso Ferrucci 122 - 1° PIANO All’incontro saranno presenti il Presidente del CUS Torino, il Presidente del VII° Rugby Torino, gli Amici nel Rugby e rappresentanti delle istituzioni: Provincia di Torino, Città di Torino e Comune di Settimo Torinese. Il “Trofeo della Mole” (prima edizione) è un trofeo messo in palio dall’Associazione “Amici nel Rugby” per la società che risulterà la migliore nel computo delle due gare di campionato (serie B) tra CE.S.IN. CUS TORINO e BEFeD VII° RUGBY TORINO (la gara di andata è domenica 18 dicembre 2011, inizio alle 14.30, sul campo del VII° Rugby Torino; ritorno il 29 aprile 2012 sul campo cussino Albonico di Grugliasco). A cent’anni dalla prima manifestazione rugbystica italiana, organizzata a Torino nel 1910, gli “Amici nel Rugby” si fanno promotori di questa importante iniziativa, in collaborazione con i due sodalizi, per riportare al centro dell’attenzione il movimento rugbystico che si è sviluppato proprio sotto la Mole. (in allegato invito ufficiale) RSVP CUS: Tel. 011.046.42.93 [email protected] SETTIMO: Tel. 011.89.70.522 [email protected] ___________________________ Ufficio Stampa CUS Torino Tel. (+39) 011.0464293 Fax (+39) 011.3825730 [email protected] www.custorino.it
