[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE ZAMBELLI

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2013

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 113 del 18.12.2013

VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE ZAMBELLI

Gentili colleghi e redazioni,

con la presente sono ad invitarVi alla conferenza stampa del Presidente
della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli, che si terrà
_*venerdì 20 dicembre 2013 alle ore 12*_ nella Sala Consiliare dello
Stadio "Mario Battaglini", in viale Alfieri 46.

Il Presidente presenterà la partita di sabato, tra VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta ed Estra I Cavalieri Prato, e farà un breve resoconto
dell'annata sportiva 2013.

Siete pregati di dare conferma della Vostra presenza rispondendo a
questo invito.

Cordiali saluti e buon lavoro.

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



