[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE ZAMBELLI
di Redazione
18/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 113 del 18.12.2013
VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE ZAMBELLI
Gentili colleghi e redazioni,
con la presente sono ad invitarVi alla conferenza stampa del Presidente
della Rugby Rovigo Delta, Comm. Francesco Zambelli, che si terrà
_*venerdì 20 dicembre 2013 alle ore 12*_ nella Sala Consiliare dello
Stadio "Mario Battaglini", in viale Alfieri 46.
Il Presidente presenterà la partita di sabato, tra VEA FEMI-CZ Rugby
Rovigo Delta ed Estra I Cavalieri Prato, e farà un breve resoconto
dell'annata sportiva 2013.
Siete pregati di dare conferma della Vostra presenza rispondendo a
questo invito.
Cordiali saluti e buon lavoro.
