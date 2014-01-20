[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL'APP &ldquo;MAN OF THE MATCH&rdquo;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 134 del 20.01.2014VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL'APP "MAN OF THE MATCH"Gentili colleghi e redazioni,con la presente siete invitati alla conferenza stampa di presentazionedell'Applicazione per Smartphone "*MAN OF THE MATCH*", realizzata per laVEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta dal Technical Sponsor /ArchiMedia/.La conferenza si terrà _*mercoledì 22 gennaio 2014*_, alle _*ore12:30*_, nella sede di /ArchiMedia/ in via delle Industrie 53/c. Sarannopresenti il Presidente di /ArchiMedia/, Manuel Tuozzi, e i duecomponenti del team di sviluppo, Simone Fogo e Alex Vallese.Siete cortesemente pregati di dare conferma della vostra presenzarispondendo a questo invito.Buon lavoro e cordiali saluti.