[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL'APP &ldquo;MAN OF THE MATCH&rdquo;

[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL'APP “MAN OF THE MATCH”
di Redazione
20/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 134 del 20.01.2014
VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL'APP “MAN OF THE MATCH”
Gentili colleghi e redazioni,
con la presente siete invitati alla conferenza stampa di presentazione
dell'Applicazione per Smartphone “*MAN OF THE MATCH*”, realizzata per la
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta dal Technical Sponsor /ArchiMedia/.
La conferenza si terrà _*mercoledì 22 gennaio 2014*_, alle _*ore
12:30*_, nella sede di /ArchiMedia/ in via delle Industrie 53/c. Saranno
presenti il Presidente di /ArchiMedia/, Manuel Tuozzi, e i due
componenti del team di sviluppo, Simone Fogo e Alex Vallese.
Siete cortesemente pregati di dare conferma della vostra presenza
rispondendo a questo invito.
Buon lavoro e cordiali saluti.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Redazione