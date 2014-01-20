Loading...

[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL'APP &ldquo;MAN OF THE MATCH&rdquo;

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 134 del 20.01.2014

VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELL'APP “MAN OF THE MATCH”

Gentili colleghi e redazioni,

con la presente siete invitati alla conferenza stampa di presentazione
dell'Applicazione per Smartphone “*MAN OF THE MATCH*”, realizzata per la
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta dal Technical Sponsor /ArchiMedia/.

La conferenza si terrà _*mercoledì 22 gennaio 2014*_, alle _*ore
12:30*_, nella sede di /ArchiMedia/ in via delle Industrie 53/c. Saranno
presenti il Presidente di /ArchiMedia/, Manuel Tuozzi, e i due
componenti del team di sviluppo, Simone Fogo e Alex Vallese.

Siete cortesemente pregati di dare conferma della vostra presenza
rispondendo a questo invito.

Buon lavoro e cordiali saluti.

