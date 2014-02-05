[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA FINALE TROFEO ECCELLENZA

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 148 del 05.02.2014VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA FINALE TROFEOECCELLENZAGentili colleghi e redazioni,con la presente la Rugby Rovigo Delta è lieta di invitarvi allaconferenza stampa di presentazione della Finale di Trofeo Eccellenza traVEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programmasabato 8 febbraio 2014 alle ore 15 allo Stadio "Mario Battaglini".La conferenza si terrà _*venerdì 7 febbraio alle ore 18*_ nel _*Saloned'Onore del Comune di Rovigo*_, alla presenza del Sindaco *Bruno Piva* edell'Assessore allo Sport *Andrea Bimbatti*.Interverranno: il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. *FrancescoZambelli*, il Vicepresidente esecutivo G.S. Fiamme Oro Rugby, Dott.*Armando Forgione*, gli allenatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta,*Filippo Frati* e *Andrea De Rossi*, gli allenatori del G.S. Fiamme OroRugby, *Pasquale Presutti* e *Sven Valsecchi*, e i *capitani* delle duesquadre. Saranno presenti anche Amministratore Delegato e DirettoreSportivo del Club rossoblù, *Nicola Azzi* e *Pietro Reale*, DirettoreSportivo e Direttore Generale del G.S. Fiamme Oro Rugby, *ClaudioGaudiello* e *Bruno Pighetti*.La Federazione Italiana Rugby sarà rappresentata dal Dirigente federale*Zeno Zanandrea*, e dal Consigliere *Susanna Vecchi*.Siete cortesemente pregati di dare conferma della vostra presenzarispondendo a questa e-mail.--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.