[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA FINALE TROFEO ECCELLENZA
di Redazione
05/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 148 del 05.02.2014
VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA FINALE TROFEO
ECCELLENZA
Gentili colleghi e redazioni,
con la presente la Rugby Rovigo Delta è lieta di invitarvi alla
conferenza stampa di presentazione della Finale di Trofeo Eccellenza tra
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programma
sabato 8 febbraio 2014 alle ore 15 allo Stadio "Mario Battaglini".
La conferenza si terrà _*venerdì 7 febbraio alle ore 18*_ nel _*Salone
d'Onore del Comune di Rovigo*_, alla presenza del Sindaco *Bruno Piva* e
dell'Assessore allo Sport *Andrea Bimbatti*.
Interverranno: il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. *Francesco
Zambelli*, il Vicepresidente esecutivo G.S. Fiamme Oro Rugby, Dott.
*Armando Forgione*, gli allenatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta,
*Filippo Frati* e *Andrea De Rossi*, gli allenatori del G.S. Fiamme Oro
Rugby, *Pasquale Presutti* e *Sven Valsecchi*, e i *capitani* delle due
squadre. Saranno presenti anche Amministratore Delegato e Direttore
Sportivo del Club rossoblù, *Nicola Azzi* e *Pietro Reale*, Direttore
Sportivo e Direttore Generale del G.S. Fiamme Oro Rugby, *Claudio
Gaudiello* e *Bruno Pighetti*.
La Federazione Italiana Rugby sarà rappresentata dal Dirigente federale
*Zeno Zanandrea*, e dal Consigliere *Susanna Vecchi*.
Siete cortesemente pregati di dare conferma della vostra presenza
rispondendo a questa e-mail.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 148 del 05.02.2014
VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA FINALE TROFEO
ECCELLENZA
Gentili colleghi e redazioni,
con la presente la Rugby Rovigo Delta è lieta di invitarvi alla
conferenza stampa di presentazione della Finale di Trofeo Eccellenza tra
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e G.S. Fiamme Oro Rugby, in programma
sabato 8 febbraio 2014 alle ore 15 allo Stadio "Mario Battaglini".
La conferenza si terrà _*venerdì 7 febbraio alle ore 18*_ nel _*Salone
d'Onore del Comune di Rovigo*_, alla presenza del Sindaco *Bruno Piva* e
dell'Assessore allo Sport *Andrea Bimbatti*.
Interverranno: il Presidente della Rugby Rovigo Delta, Comm. *Francesco
Zambelli*, il Vicepresidente esecutivo G.S. Fiamme Oro Rugby, Dott.
*Armando Forgione*, gli allenatori della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta,
*Filippo Frati* e *Andrea De Rossi*, gli allenatori del G.S. Fiamme Oro
Rugby, *Pasquale Presutti* e *Sven Valsecchi*, e i *capitani* delle due
squadre. Saranno presenti anche Amministratore Delegato e Direttore
Sportivo del Club rossoblù, *Nicola Azzi* e *Pietro Reale*, Direttore
Sportivo e Direttore Generale del G.S. Fiamme Oro Rugby, *Claudio
Gaudiello* e *Bruno Pighetti*.
La Federazione Italiana Rugby sarà rappresentata dal Dirigente federale
*Zeno Zanandrea*, e dal Consigliere *Susanna Vecchi*.
Siete cortesemente pregati di dare conferma della vostra presenza
rispondendo a questa e-mail.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
Federleague, mercoledì presentazione ufficiale della stagione. E domani corso allenatori in Sicilia
Articolo Successivo
[news] VEA FEMI-CZ: VENDUTI MILLE BIGLIETTI PER LA FINALE DI SABATO
Redazione