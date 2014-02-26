[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL'ALBUM DI FIGURINE ROSSOBL&Ugrave;

[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL'ALBUM DI FIGURINE ROSSOBLÙ
di Redazione
26/02/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 159 del 26.02.2014
VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL'ALBUM DI FIGURINE
ROSSOBLÙ
Gentili colleghi e redazioni,
la Rugby Rovigo Delta è lieta di invitarvi alla conferenza stampa di
presentazione dell'album delle figurine riguardante il mondo ovale
rossoblù, realizzato dal quotidiano "La Voce di Rovigo", in edicola da
lunedì 3 marzo 2014.
La conferenza stampa si terrà domani,_*giovedì 27 febbraio 2014*_,**alle
_*ore 12:30*_nella *Sala Consigliare dello Stadio "Mario Battaglini"*,
in viale Alfieri 46. Interverranno il Presidente della Rugby Rovigo
Delta, Comm. Francesco Zambelli, il direttore de "La Voce di Rovigo"
Pier Francesco Bellini insieme al direttore generale dell'Editoriale la
Voce Società Cooperativa, Dott. Samuele Bertuccio, e la Dott.ssa Lisa
Roncon di Adriatic LNG, principale partner dell'iniziativa.
Siete pregati di dare conferma della vostra presenza rispondendo a
questo invito.
Cordiali saluti
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Redazione