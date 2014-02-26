[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL'ALBUM DI FIGURINE ROSSOBL&Ugrave;

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 159 del 26.02.2014VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL'ALBUM DI FIGURINEROSSOBLÙGentili colleghi e redazioni,la Rugby Rovigo Delta è lieta di invitarvi alla conferenza stampa dipresentazione dell'album delle figurine riguardante il mondo ovalerossoblù, realizzato dal quotidiano "La Voce di Rovigo", in edicola dalunedì 3 marzo 2014.La conferenza stampa si terrà domani,_*giovedì 27 febbraio 2014*_,**alle_*ore 12:30*_nella *Sala Consigliare dello Stadio "Mario Battaglini"*,in viale Alfieri 46. Interverranno il Presidente della Rugby RovigoDelta, Comm. Francesco Zambelli, il direttore de "La Voce di Rovigo"Pier Francesco Bellini insieme al direttore generale dell'Editoriale laVoce Società Cooperativa, Dott. Samuele Bertuccio, e la Dott.ssa LisaRoncon di Adriatic LNG, principale partner dell'iniziativa.Siete pregati di dare conferma della vostra presenza rispondendo aquesto invito.Cordiali saluti--Ufficio StampaSilvia Stievanomob. +39 340 8125538mob. +39 334 7996999Skype: rugby.rovigo.deltaTwitter: twitter.com/RugbyRovigoDeltInstagram: rugbyrovigodeltaFacebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta---Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.