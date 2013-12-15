Loading...

[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA MARTED&Igrave; 17 DICEMBRE

Redazione Avatar

di Redazione

15/12/2013

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 108 del 15.12.2013

VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA MARTEDÌ 17 DICEMBRE

Egregi colleghi e redazioni,

siete invitati alla conferenza stampa di presentazione del calendario
realizzato dalla Lega del Cane Rovigo in collaborazione con la VEA
FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.

La conferenza si terrà _*martedì 17 dicembre 2013*_ alle *ore 12:**30*
nella Club House "Casetta Rossoblù" dello Stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo, in viale Alfieri 46.

Siete pregati di dare conferma della vostra presenza rispondendo a
questa mail.

Cordiali saluti

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



