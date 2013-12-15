[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA MARTED&Igrave; 17 DICEMBRE

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 108 del 15.12.2013VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA MARTEDÌ 17 DICEMBREEgregi colleghi e redazioni,siete invitati alla conferenza stampa di presentazione del calendariorealizzato dalla Lega del Cane Rovigo in collaborazione con la VEAFEMI-CZ Rugby Rovigo Delta.La conferenza si terrà _*martedì 17 dicembre 2013*_ alle *ore 12:**30*nella Club House "Casetta Rossoblù" dello Stadio "Mario Battaglini" diRovigo, in viale Alfieri 46.Siete pregati di dare conferma della vostra presenza rispondendo aquesta mail.Cordiali saluti