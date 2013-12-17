[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA TECNICA DOMANI ALLE 12
di Redazione
17/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 112 del 17.12.2013
VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA TECNICA DOMANI ALLE 12
Gentili colleghi e redazioni,
con la presente sono ad invitarvi alla conferenza stampa tecnica in
vista dell'importante match di sabato 21 dicembre 2013 tra VEA FEMI-CZ
Rugby Rovigo Delta e I Cavalieri Prato.
La conferenza stampa si terrà domani, *mercoledì 18 dicembre 2013*, alle
*ore 12* nella Sala Stampa dello Stadio "Mario Battaglini" e saranno
presenti gli allenatori rossoblù Filippo Frati e Andrea De Rossi, e il
preparatore atletico Tommaso Boldrini.
Siete pregati di dare conferma della vostra presenza rispondendo a
questa mail.
Buon lavoro e cordiali saluti
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
