[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA TECNICA DOMANI ALLE 12

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 112 del 17.12.2013VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA TECNICA DOMANI ALLE 12Gentili colleghi e redazioni,con la presente sono ad invitarvi alla conferenza stampa tecnica invista dell'importante match di sabato 21 dicembre 2013 tra VEA FEMI-CZRugby Rovigo Delta e I Cavalieri Prato.La conferenza stampa si terrà domani, *mercoledì 18 dicembre 2013*, alle*ore 12* nella Sala Stampa dello Stadio "Mario Battaglini" e sarannopresenti gli allenatori rossoblù Filippo Frati e Andrea De Rossi, e ilpreparatore atletico Tommaso Boldrini.Siete pregati di dare conferma della vostra presenza rispondendo aquesta mail.Buon lavoro e cordiali saluti