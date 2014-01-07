[invito] VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MAGGBY

[email protected]

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTAStagione Sportiva 2013-2014Comunicato stampa n. 122 del 07.01.2014VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MAGGBYGentili colleghi e redazioni,con la presente sono ad invitarvi alla conferenza stampa di presentazione del primo numero di*MAGGBY*, il nuovo Digital Magazine ufficiale della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta realizzato da/ArchiMedia/ per tablet Android e Ipad Apple.La conferenza avrà luogo _*giovedì 9 gennaio 2014*_ alle _*ore 12:00*_nella sede di /ArchiMedia/, in via delle Industrie 53/c.Saranno presenti l'Amministratore Delegato della Rugby Rovigo Delta,Nicola Azzi, il Presidente di /Archi//M//edia/, Manuel Tuozzi, e unadelle realizzatrici di *MAGGBY*, la Presidente del /Gruppo Peach/affiliato ad /ArchiMedia/, Daniela Dall'Aglio.Siete gentilmente pregati di dare conferma della vostra presenzarispondendo a questa mail.Cordiali saluti.