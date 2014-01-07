[invito] VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MAGGBY
di Redazione
07/01/2014
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 122 del 07.01.2014
VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MAGGBY
Gentili colleghi e redazioni,
con la presente sono ad invitarvi alla conferenza stampa di presentazione del primo numero di*MAGGBY*, il nuovo Digital Magazine ufficiale della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta realizzato da/ArchiMedia/ per tablet Android e Ipad Apple.
La conferenza avrà luogo _*giovedì 9 gennaio 2014*_ alle _*ore 12:00*_
nella sede di /ArchiMedia/, in via delle Industrie 53/c.
Saranno presenti l'Amministratore Delegato della Rugby Rovigo Delta,
Nicola Azzi, il Presidente di /Archi//M//edia/, Manuel Tuozzi, e una
delle realizzatrici di *MAGGBY*, la Presidente del /Gruppo Peach
/affiliato ad /ArchiMedia/, Daniela Dall'Aglio.
Siete gentilmente pregati di dare conferma della vostra presenza
rispondendo a questa mail.
Cordiali saluti.
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Redazione