Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[invito] VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MAGGBY

Redazione Avatar

di Redazione

07/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 122 del 07.01.2014

VEA FEMI-CZ: INVITO CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI MAGGBY

Gentili colleghi e redazioni,
con la presente sono ad invitarvi alla conferenza stampa di presentazione del primo numero di*MAGGBY*, il nuovo Digital Magazine ufficiale della VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta realizzato da/ArchiMedia/ per tablet Android e Ipad Apple.

La conferenza avrà luogo _*giovedì 9 gennaio 2014*_ alle _*ore 12:00*_
nella sede di /ArchiMedia/, in via delle Industrie 53/c.

Saranno presenti l'Amministratore Delegato della Rugby Rovigo Delta,
Nicola Azzi, il Presidente di /Archi//M//edia/, Manuel Tuozzi, e una
delle realizzatrici di *MAGGBY*, la Presidente del /Gruppo Peach
/affiliato ad /ArchiMedia/, Daniela Dall'Aglio.

Siete gentilmente pregati di dare conferma della vostra presenza
rispondendo a questa mail.

Cordiali saluti.

--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]

Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta



---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[news] VEA FEMI-CZ: ENRICO MANGHI APPRODA IN ROSSOBL&Ugrave;

Articolo Successivo

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 112-2013

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019