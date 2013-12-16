Loading...

[invito] VEA FEMI-CZ: RINVIATA A GIOVED&Igrave; LA CONFERENZA STAMPA CON LA LEGA DEL CANE

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2013

TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 111 del 16.12.2013


VEA FEMI-CZ: RINVIATA A GIOVEDÌ LA CONFERENZA STAMPA CON LA LEGA DEL CANE

Egregi colleghi e redazioni,

scusandomi per l'inconveniente, vi comunico che la conferenza stampa di
presentazione del calendario realizzato dalla Lega del Cane Rovigo in
collaborazione con la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è stata rimandata.

Si terrà infatti _*giovedì 19*__*dicembre 2013*_ alle *ore 12:**30*
nella Club House "Casetta Rossoblù" dello Stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo.

Siete pregati di dare nuovamente conferma della vostra presenza
rispondendo a questa mail.

Cordiali saluti

