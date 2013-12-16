[invito] VEA FEMI-CZ: RINVIATA A GIOVED&Igrave; LA CONFERENZA STAMPA CON LA LEGA DEL CANE

[invito] VEA FEMI-CZ: RINVIATA A GIOVEDÌ LA CONFERENZA STAMPA CON LA LEGA DEL CANE
di Redazione
16/12/2013
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 111 del 16.12.2013
VEA FEMI-CZ: RINVIATA A GIOVEDÌ LA CONFERENZA STAMPA CON LA LEGA DEL CANE
Egregi colleghi e redazioni,
scusandomi per l'inconveniente, vi comunico che la conferenza stampa di
presentazione del calendario realizzato dalla Lega del Cane Rovigo in
collaborazione con la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è stata rimandata.
Si terrà infatti _*giovedì 19*__*dicembre 2013*_ alle *ore 12:**30*
nella Club House "Casetta Rossoblù" dello Stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo.
Siete pregati di dare nuovamente conferma della vostra presenza
rispondendo a questa mail.
Cordiali saluti
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Stagione Sportiva 2013-2014
Comunicato stampa n. 111 del 16.12.2013
VEA FEMI-CZ: RINVIATA A GIOVEDÌ LA CONFERENZA STAMPA CON LA LEGA DEL CANE
Egregi colleghi e redazioni,
scusandomi per l'inconveniente, vi comunico che la conferenza stampa di
presentazione del calendario realizzato dalla Lega del Cane Rovigo in
collaborazione con la VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è stata rimandata.
Si terrà infatti _*giovedì 19*__*dicembre 2013*_ alle *ore 12:**30*
nella Club House "Casetta Rossoblù" dello Stadio "Mario Battaglini" di
Rovigo.
Siete pregati di dare nuovamente conferma della vostra presenza
rispondendo a questa mail.
Cordiali saluti
--
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
Articolo Precedente
[invito] VEA FEMI-CZ: CONFERENZA STAMPA TECNICA DOMANI ALLE 12
Articolo Successivo
[news] VEA FEMI-CZ: CENA DI NATALE AL “CAVALIERE”
Redazione